Coronavirus, dimessa la biologa di Montano Antilia: è guarita

E’ stata dimessa la prima paziente della provincia di Salerno affetta da Coronavirus. Si tratta della biologa di 26 anni, di nazionalità ucraina, Ivanna, residente nella frazione di Abatemarco nel comune di Montano Antilia.

L'annuncio

Da due giorni la giovane è stata dimessa dall’ospedale “Cotugno” di Napoli dove era stata ricoverata lo scorso 26 febbraio. Ad annunciarlo, durante il Tgset, è stato direttamente il sindaco Luciano Trivelli: “La ragazza è in ottime condizioni di salute e in perfetto stato psicofisico. Dobbiamo mantenere la calma, la guardia deve rimanere altissima. Ma la cosa importante è che dal Coronavirus si guarisce”. La 26enne, che era rientrata da Cremona prima che scoppiasse il primo caso in Italia, non è tornata ancora nel paese cilentano. Ora è ospite di alcuni familiari a Salerno e preferisce il silenzio.