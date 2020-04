Calcio e Covid: il ministro dello Sport incontra le Leghe

Mercoledì 22 aprile, il Palazzo del Calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora entreranno in contatto, in call conference. L'azienda del pallone batte cassa e accelera per il programma di ripresa dei campionati. La data sempre più vicina e probabile per la ripresa degli allenamenti è il 4 maggio. Da quel momento in poi, le squadre di calcio dovranno entrare in una nuova, grande bolla: ritiri blindati, gruppi e staff isolati dal resto del mondo, in attesa che il pallone torni a rotolare davvero.

I dettagli

La maggior parte dei club spinge per tornare in campo subito, anzi al più presto. L'obiettivo comune è evitare un tracollo dal punto di vista economico. Accadrà a porte chiuse e con alcuni stadi non utilizzabili, perché l'orientamento è trasferire innanzitutto le partite al centro Sud, isolando alcune regioni-focolaio, dove il contagio da coronavirus è penetrato di più. Mercoledì 22 aprile, dunque, alle ore 12, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà in videoconferenza i vertici della Figc, i presidenti di Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, i presidenti di AIC, AIA, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico.

