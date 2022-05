Dal dolore alla rinascita: lo sguardo "magico" tra Luce e Winnie, amicizia oltre la specie al canile di Cava

Non si vedono tutti i giorni sguardi d'amore tra specie diverse. Eppure, al canile di Cava, è sbocciata una profonda amicizia tra Luce, pony femmina abbandonata in un burrone a morire di stenti, e Winnie, cucciolo di cinghiale che vagava in autostrada, rischiando di essere travolto dalle auto in corsa. Entrambi gli amici di coda sono stati accolti e accuditi presso il canile di Cava, abbracciati dall'affetto e dalle cure di Teresa Salsano e del team di volontari della struttura.

L'amicizia oltre la specie

Non riusciva neppure a muoversi, Luce, quando fu salvata in extremis dal triste destino a cui era stata crudelmente abbandonata. Così come Winnie che, paralizzato dalla paura, ha vissuto giorni tra sofferenza e disorientamento, dopo il provvidenziale salvataggio degli animalisti. Entrambi con storie dolorose da dimenticare, si sono incontrati presso il canile di Cava e "capita che due anime (ex) sfortunate si uniscano nello stesso identico destino e diventino fortunate", come osservato dalla Salsano. Non è stato facile, per i volontari, lottare per i due animali in pericolo, ma in fondo è sufficiente osservare Luce e Winnie per comprendere che ne sia valsa la pena, con la certezza che la forza dell'amore compia dei piccoli miracoli: i due amici sono rinati insieme, scoprendo che l'amicizia è più forte di ogni differenza. Persino delle specie.