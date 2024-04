Affetto da Erlichiosi e Leishmaniosi: salvato in extremis da 2 volontarie, ma ora Ciro necessita di cure

E' stato salvato da morte certa, Ciro, un dolcissimo cagnolone con alle spalle un passato poco felice, recuperato dalle animaliste Ilaria Daddi e Imma Gagliardi. Non ha una famiglia in grado di accoglierlo e di accudirlo, il povero amico di zampa affetto da Erlichiosi e Leishmaniosi. Soccorso dalle due volontarie, Ciro è stato salvato in extremis, sanguinante e sofferente. "Non può essere rimesso in strada per via del ciclo di medicine che deve assumere - spiega Ilaria Daddi - Ciro ora è assistito da me e Imma: a me, al di là di ogni difficoltà, risulta impossibile voltarmi dall'altra parte di fronte a situazioni disperate come questa. I cani non hanno voce e aiutarli è doveroso: si impara tanto dai nostri amici di zampa che, in qualche modo, se presi a cuore, si rialzano più forti di prima". Chiunque volesse contribuire all'acquisto di alimenti e medicinali utili a Ciro, può contattare via Facebook Ilaria Daddi.