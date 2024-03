Cagnolina fobica "accolta" al Baretto durante i temporali, il "grazie" delle animaliste ai gestori

Un "grazie di cuore" ai gestori del Baretto di via Vernieri, da parte delle animaliste Ilaria Daddi e Imma Gagliardi che, da tempo, si prendono cura di Bella, una cagnetta vagabonda che trova quotidianamente cibo e ristoro grazie alle due salernitane. "La cagnolina è fobica così, quando piove, si rifugia in locali o bar - racconta Ilaria Daddi - E' opportuno non inseguirla in quei momenti, perchè soffre di panico e tende a fuggire, lanciandosi in strada, a rischio di essere travolta dalle auto in corsa. Abbiamo trovato per lei anche un riparo in un magazzino, ma sentiamo di dover ringraziare il Baretto di via Vernieri che la accoglie con amore ogni volta che Bella ha paura dei tuoni e cerca riparo: per lei ormai anche quel locale è un riferimento importante e vorremmo elogiare pubblicamente la sensibilità di chi lo ha permesso", concludono le animaliste.