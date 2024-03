Avvelenato e poi salvato in extremis: Nannino supera la sua battaglia e viene dimesso dalla clinica

E' stato dimesso Nannino, il gatto di colonia che è stato salvato in extremis dopo essere stato avvistato agonizzante, per avvelenamento, in una proprietà privata non resa accessibile agli animalisti che intendevano salvarlo. Solo l'intervento di due giovani tenaci ha concesso ai volontari di recuperare il micio che si lamentava disperato giù dalle scale di una villa, al di là di un cancello chiuso, abilmente scavalcato dai due "eroi per caso".

Dopo aver lottato tra la vita e la morte, Nannino è stato dimesso dalla clinica Checkup Vet di Salerno, come annuncia a mezzo social la tutrice della colonia felina di via Sichelgaita, Lella Mutarelli: "Dopo un ulteriore controllo in sedazione (data la sua insofferenza da gatto poco gestibile) sono finalmente emersi valori renali normali. Reduci da una gravissima intossicazione dovuta a chissà quale sostanza ingerita, Nannino è vivo ed ha superato la terapia intensiva", fa sapere l'animalista che ha tratto in salvo lo sfortunato amico di coda. Per il micio, dunque, è arrivato il tanto agognato lieto fine.