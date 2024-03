Gatto di colonia agonizzante in una proprietà privata: "Non ci consentivano di recuperarlo, il gatto è a rischio vita"

Orrore a Salerno città: una vera odissea, ieri, quella vissuta dagli animalisti per salvare un gatto agonizzante. A raccontare l'agghiacciante accaduto, Lella Mutarelli,

tutrice della colonia felina di via Laspro, nonchè volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Salerno: "Da domenica sera mancava all'appello uno dei gatti della colonia, Nannino: lo stavamo cercando, quando ieri mattina mi hanno inviato 2 foto che ritraevano il micio in una proprietà privata in via Saverio Avenia, gonfio come un pallone e agonizzante. Lui è un gattone bellissimo sterilizzato come tutti gli altri delle mie colonie: sono corsa subito a citofonare alla proprietaria della villa in questione, pregandola e supplicandola di aprirmi il cancello e, nonostante le avessi detto che il povero gatto stava malissimo, mi ha risposto che non avevo alcun diritto di accesso in quanto la sua era una proprietà privata. Le ho risposto pure che avrei chiamato i Vigili e i Carabinieri e mi ha risposto che non le fregava nulla. Disperata, ho iniziato un tam-tam di telefonate, allertando l'Asl vet impossibilitata a giungere sul luogo, i Vigili che come sempre mi hanno detto che non avevano pattuglia e la Polizia tardava ad arrivare perché c'è un equivoco sull'indirizzo. Intanto mi ha richiamata l'Asl per informarmi di aver rintracciato telefonicamente la proprietaria che sarebbe scesa giù ad aprirmi, ma non è stato così".

"Arrivata sul posto finalmente la Polizia con una volante ha citofonato alla signora della villa che finalmente si è degnata di scendere, dichiarando questa volta di non avere le chiavi del cancello e che sarebbe stato necessario attendere le ore 15 per aspettare una persona in possesso delle chiavi. Il gatto stava sempre peggio intanto: si lamentava quando lo chiamavo disperata, contorcendosi. - continua Lella Mutarelli - La signora in questione ci ha avvisato di non scavalcare perché troppo pericoloso: la Polizia ha chiamato in aiuto i Vigili del Fuoco. Intanto è sopraggiunta anche Antonella Centanni, presidente della Lega del Cane che, rendendosi conto della gravità della situazione, aiuta a scavalcare 2 ragazzi giovani e forti che conducono il gatto fin dietro al cancello e da lì lo abbiamo fatto passare tra le grate con non poca difficoltà, essendosi gonfiato così tanto". Così, il povero amico di zampa è stato portato di urgenza alla clinica CheckupVet in situazione tragica e di ipotermia: le sue condizioni sono gravissime, i reni sono seriamente compromessi, il cuore sofferente. Qualche ora fa, lieve miglioramento perché finalmente si è girato dal decubito laterale e messo su 4 zampe, ma è in stato di acitosi grave. "Parlano di grave intossicazione per il momento-spiega la tutrice della colonia felina- Intanto temo per la sorte di altri gatti della zona. Forza Nannino, combatti ora, non mollare! Non finirò mai di meravigliarmi di quanta cattiveria esista in questo mondo così marcio", ha osservato amareggiata Lella Mutarelli, ricevendo numerosi attestati di solidarietà. Nella zona di via Sichelgaita, dunque, gli stessi animalisti lanciano il possibile allarme veleno per avvisare i proprietari degli animali della zona, visto che il micio in questione sembra essere stato avvelenato nel quartiere dove era solito bazzicare. Tutti con il fiato sospeso per le sorti del malcapitato gattino.