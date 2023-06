La Caretta Caretta torna ad Ascea: trovato un nuovo nido

Dopo un anno di assenza, le tartarughe Caretta Caretta sono tornate anche ad Ascea. L’undicesimo nido, in Campania, è stato deposto la scorsa notte sulla spiaggia della nota località turistica cilentana.

Negli ultimi giorni altri nidi sono stati scoperti ad Acciaroli (Pollica), Eboli e Palinuro (Centola). “Quando si avvista una Tartaruga che risale dal mare non bisogna avvicinarsi, non bisogna toccarla, non bisogna illuminarla” è la raccomandazione dei volontari dell’associazione Tartarughe Marine in Campania.