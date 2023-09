Agenti penitenziari della Campania in piazza: "Il sistema si sta sgretolando ogni giorno di più"

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria torna in piazza a manifestare le gravi criticità del personale che lavora nei vari penitenziari della Campania. La manifestazione si terrà martedì 3 ottobre, dalle ore 10, a Napoli, in via Nuova Poggioreale, davanti agli uffici del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

La manifestazione

“Saremo in piazza - spiega il segretario generale del Sappe, Donato Capece - per denunciare l’assoluta situazione di precarietà che caratterizza le carceri della Campania e quelle di tutto il Paese, nelle quali ogni giorno si verificano decine e decine di eventi critici nell’assoluta indifferenza dei vertici regionali e nazionali dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. Lo diciamo da tempo, inascoltati: la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, dall’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, dalla mancanza di personale, dal mancato finanziamento per i servizi antintrusione e anti-scavalcamento”.