Made in Italy, Iannone (Fdi): "Grazie al ministro Schillaci per la sua venuta in provincia"

“Insieme al Vice Ministro agli Esteri Cirielli, il Ministro alla Salute Schillaci ha voluto tenere a Pollica e a Capaccio-Paestum la giornata del Made in Italy. Un nuovo riconoscimento per la Dieta Mediterranea patrimonio immateriale dell’Unesco ed orgoglio del nostro territorio. Una grande identità che diventa vanto nazionale ed internazionale". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che aggiunge: "Grazie al Governo Meloni abbiamo una nuova attenzione per la nostra provincia e nello specifico per la sua parte sud, terra promessa dello sviluppo mai concretizzato per la miopia delle politiche regionali di De Luca e del Pd".