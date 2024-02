Autonomia, Meloni replica a De Luca: "Lavori invece di manifestare". Lui: "Str..."

"Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei". E' la risposta di Vincenzo De Luca a Giorgia Meloni, mentre era con i giornalisti in Transatlantico, dopo le affermazioni del premier che invitava i manifestanti a Roma, tra cui il governatore della Campania ad andare a lavorare al posto di fare manifestazioni contro l'Autonomia Differenziata. "E' intollerabile questo atteggiamento, centinaia di sindaci che stanno qua e che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione. Qua bisogna bloccare il Parlamento", ha spiegato De Luca.

La replica

Alle critiche del governatore, il premier aveva risposto: ""Tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo - ha sottolineato Meloni - c'è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più".