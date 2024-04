Tappa a Salerno per Carlo Calenda: "Sul Sud idiozie clamorose da parte del governo Meloni"

"Il governo Meloni ha fatto delle idiozie clamorose sul Sud. Penso alla Zes unica. Ci sono cose che le persone non sanno gestire. E quindi fanno provvedimenti molto belli quando si annunciano ai tg della sera, ma totalmente inefficaci". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda,che oggi è stato a Salerno per l'inaugurazione della sede provinciale del partito e per presentare il suo ultimo libro, "Il Patto". "Per quanto riguarda il Sud - ha proseguito - la questione è sempre la stessa: i fondi europei ci sono. Noi ne spendiamo la metà perché abbiamo mediamente politici che non hanno mai gestito o lavorato un giorno fuori dalla politica. Saranno anche ottime persone, non voglio dare giudizi morali, ma come si fanno a gestire queste cose? Il problema del Sud è che ci sono classi dirigenti di persone che non gestiscono".