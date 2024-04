“Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024: la Prefettura si illumina di rosso

La Prefettura si illumina di rosso, a Salerno, in occasione della “Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024”, indetta dal Ministero della Salute per la giornata di oggi domenica 14 aprile.

Promuovere la cultura della donazione e del trapianto, per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questi trattamenti salvavita: questo lo scopo dell'iniziativa simbolica.