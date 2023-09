Addio al sociologo Domenico De Masi, primo presidente della Fondazione Ravello

E’ deceduto, a Roma, il sociologo Domenico De Masi. Aveva 85 anni. Lo scorso 15 agosto aveva scoperto, casualmente, di avere una malattia invasiva mentre si trovava in vacanza nella sua adorata Ravello, dov’è stato il presidente della storica Fondazione e dov’era cittadino onorario. E’ stato, inoltre, assessore esterno al Comune nel 1993. Nella sua lunga carriera accademica, è stato professore emerito di Sociologia del lavoro all’Università Sapienza di Roma, dove ha ricoperto anche l’incarico di preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Sotto il profilo politico, negli ultimi anni è stato vicino a Beppe Grillo e al Movimento Cinque Stelle.

Il cordoglio del Comune di Ravello

Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, l'amministrazione comunale e l'intera comunità ravellese piangono la scomparsa di Domenico De Masi, personalità di primo piano della cultura italiana, cittadino onorario della città della musica, assessore esterno al Comune di Ravello nel 1993 e primo presidente della Fondazione Ravello". Così il Comune di Ravello ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Domenico De Masi, sociologo e cittadino onorario della città della Costiera Amalfitana. "Una notizia che ci ha colti impreparati, mentre come al solito eravamo al lavoro fianco a fianco per la realizzazione di progetti culturali - ha dichiarato il sindaco Paolo Vuilleumier - Amava profondamente Ravello, da autentico ravellese, e qui trascorreva tutte le estati, avendo eletto la città a suo buon ritiro. Personalità poliedrica, spigolosa ma generosa, ha sempre assicurato il suo impegno disinteressato a tutte le nostre iniziative, raggiungendo Ravello in qualsiasi stagione. Tra i suoi tanti meriti c'è quello di avere promosso, nel corso della sua lunga e prolifica attività, l'immagine ed il prestigio della Città di Ravello nel mondo e contribuito alla crescita del tessuto economico e sociale del territorio, con la sua instancabile attività di ricerca storica e di valorizzazione degli aspetti più autentici dello spirito dei nostri luoghi. A lui tutti noi dobbiamo la realizzazione dell'Auditorium Oscar Niemeyer, ricevendo in dono il progetto della struttura dal famoso architetto brasiliano. E' grazie alla Fondazione Ravello ed alla programmazione immaginata e realizzata da De Masi, che Ravello ha potuto fare quel salto di qualità che oggi ne fa una delle località turistiche più prestigiose della regione. Ciao Mimmo”