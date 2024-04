Il ministro Schillaci fa tappa a Pioppi e Capaccio Paestum: "Dieta mediterranea eccellenza italiana"

''Noi siamo un Paese particolarmente longevo, questo ovviamente è un vantaggio ma dobbiamo far sì che i nostri concittadini, oltre a vivere di più, vivano anche bene, soprattutto negli ultimi anni della loro vita. Per questo motivo sin da subito come Governo abbiamo puntato sulla prevenzione e io credo che proprio un'alimentazione sana ed equilibrata, come la dieta mediterranea, possa contribuire alla prevenzione di tante malattie croniche non trasmissibili e quindi aiuti a vivere meglio''. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che questa mattina ha visitato il Museo vivente della Dieta mediterranea a Pioppi, in occasione della prima Giornata nazionale del Made in Italy, e poi si è recato a Capaccio Paestum. Nel corso della visita Schillaci ha incontrato studenti di scuola elementare e di scuola media che hanno presentato lavori realizzati sulla dieta mediterranea.

L'intervento

''Sono particolarmente contento che siano presenti gli studenti - ha sottolineato il ministro - perché credo che proprio per coloro che rappresentano il futuro di questa Nazione sia importante avere a cuore la salute e capire quanto sia importante una sana dieta da coniugare con una regolare attività fisica''. Giornate ''come queste sono molto importanti - ha poi concluso Schillaci - perché mettono la prevenzione al centro dell'agenda politica. Noi siamo fortemente impegnati con tanti altri ministri su questo tema e, ribadisco, vanno coinvolte le famiglie e le fasce più giovani della nostra popolazione''.