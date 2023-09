Premio Pabula, Gratteri si racconta: "Non ho mai passeggiato con i miei figli. In Italia si investa nell'istruzione"

Piazza del Popolo gremita ieri sera (ma anche emotivamente silente e particolarmente attenta. Per la quarta giornata del Premio Fabula è tornato anche Massimiliano Gallo, ospite appena quattro giorni al taglio del nastro del Premio. Tutti, indistintamente, attendevano di ascoltare il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. "Vorrei un’Italia diversa, migliore, più sicura, con meno furbi e gente più decisa a fare le cose che servono per uscire da questa cappa, da questa situazione di depressione da tutti i punti di vista e ricostruire una società diversa rispetto al decadentismo che stiamo vivendo. Per migliorare il Paese bisogna investire nell’istruzione", ha dichiarato il Procuratore della Repubblica.

il suo racconto

Gratteri ha poi aggiunto: "Non ho mai fatto una passeggiata con i miei figli, non ho mai assistito a una loro recita, non sono mai andato dai loro professori per sapere come vanno a scuola perché quando sono nati avevo già la scorta. È un momento che non ci sarà più". Si racconta così Gratteri a Gaetano Pecoraro. Il suo piglio del giornalista d’inchiesta di Italia 1, riesce a far sciogliere il Procuratore, che, a una piazza gremita di giovani e adulti, che lo accoglie con una standing ovation e un applauso infinito, si mette a nudo raccontando anche qualche inaspettato aneddoto. «Faccio una seduta settimanale con lo psichiatra: la mia terra. Lì faccio terapia, mi fa stare bene guidare il trattore per 10 ore, scarico tutto lo stress accumulato».