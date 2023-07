Tajani a Paestum: "Qui faremo il Berlusconi Day". Poi su Sangiuliano candidato alla Regione: "Non se n'è parlato"

Continua il tour di Antonio Tajani in provincia di Salerno. Dopo essere stato ieri a Salerno e Postiglione e questa mattina al Giffoni Film Festival, il ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia è stato a Paestum per incontrare dirigenti e amministratori per lanciare la campagna adesioni al partito ed organizzare l’Assemblea Nazionale degli azzurri che si svolgerà il 29 settembre, proprio nella Città dei Templi, nel giorno del compleanno di Silvio Berlusconi.

Il Berlusconi Day

"Il 29 e 30 settembre e il primo ottobre qui a Paestum ci sarà una tre giorni nazionale che sarà il modo per riprendere l'attività politica dopo la pausa estiva, ammesso che ci sia la pausa estiva, una tradizionale riapertura. Non è un caso che si inizi il 29 settembre che è la data di nascita di Silvio Berlusconi. Sarà il Berlusconi day, il primo giorno che faremo qui a Paestum" ha spiegato Tajani nel corso di un incontro con la stampa. "Forza Italia in questo momento è fortemente impegnata a organizzare sul territorio una presenza capillare così come ci aveva chiesto Berlusconi - ha sottolineato - Una presenza capillare per diffondere le nostre idee e i nostri progetti. È una organizzazione che, in Campania, abbiamo rinforzato molto, vediamo i risultati delle ultime elezioni amministrative. Abbiamo in tutta Italia predisposto una serie di attività anche durante l'estate. A fine mese ci saranno due giorni ancora di presenza nella località di villeggiatura, ci sarà la riunione dei giovani di Forza Italia a Gaeta all'inizio di settembre".

Le regionali in Campania

Sollecitato dai giornalisti sul futuro candidato governatore del centrodestra, Tajani non si è sbilanciato: “Abbiamo tanti candidati e vedremo con chi vincere. Faremo la scelta migliore con i nostri alleati. Forza Italia ha una classe dirigente di alto livello, mi pare che stia crescendo la qualita' della nostra classe dirigente. Non servono solo i numeri, ma servono anche dirigenti, donne e uomini, di livello che possano essere offerti sia alla coalizione sia per il governo sia per il parlamento europeo". Ai cronisti che gli chiedevano come vedrebbe il ministro Gennaro Sangiuliano alla guida della Campania, Tajani risponde che "bisogna parlare con chi vuole candidarsi, mi pare prematuro, certamente è un amico, un nome eccellente, per vedremo non se n’è mai parlato, sono i giornali che parlano, ci sono tanti leader in Campania, vedremo quale sarà il miglior candidato possibile". "Sangiuliano - aggiunge - è un nome eccellente, però non se n’è mai veramente parlato, è prematuro dire chi sarà il candidato del centrodestra. intanto, prepariamo il terreno per vincere, questo stiamo facendo, dopo tanto tempo di malgoverno di sinistra, si respira un clima soffocante non solo per il caldo".

Le adesioni

Tajani ha aperto le porte del partito non solo ad elettori e amministratori locali civici e di centrodestra ma anche ai delusi del centrosinistra: "Il Partito democratico è diventato una sorta di fotocopia del Movimento 5 Stelle. C'è un grande spazio elettorale, noi abbiamo il dovere di offrire una dimora a tutti gli elettori ex socialisti o ex democristiani che avevano scelto il Pd, quando c'era una guida di un ex democristiano come era Enrico Letta, oggi si trovano una guida molto di sinistra e non credo che possa essere quella sinistra il punto di riferimento di chi voleva una sorta di forza socialdemocratica. A queste persone diciamo c'è una dimora dove si può fare politica, dove si può discutere, non ci sono posti da distribuire, c'è da lavorare seriamente. A queste persone, come a tanti elettori che non sono andati a votare perchè cercavano una forza seria e stabile noi ci siamo”.