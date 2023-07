Curiosità, nasce la prima palestra outdoor digitalizzata a Baronissi

Taglio del nastro, ieri, per l'area attrezzata digitalizzata al parco Melissa Bassi, finanziata nell'ambito del progetto nazionale “Sport di Tutti – Parchi” da Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) che da nord a sud sta favorendo lo svolgimento di attività motorie nei parchi cittadini. Il progetto è promosso da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Comune di Baronissi. Testimonial della manifestazione Luca Fusco, ex capitano della Salernitana e difensore dell'under 21 di Marco Tardelli, attuale allenatore delle giovanili granata.

Con l'area attrezzata digitalizzata al parco Melissa Bassi, un altro tassello va ad aggiungersi alla già ricca offerta del territorio: l'area è a disposizione della cittadinanza affinché tutti possano praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Basta scaricare dai QR Code - applicati su ogni singolo attrezzo - i tutorial di allenamento utilizzando un semplice smartphone per fare attività fisica. L'area è stata “adottata” dalla Polisportiva Virtus Baronissi che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Il presidente Agostino De Chiara gestirà tempo e spazio anche a favore delle altre ASD/SSD del posto, senza dimenticare l'open use. “La società è sempre attenta ai territori - dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport di Tutti Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”. “Lo sport è importante per l’inclusione e la coesione sociale – osserva il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – l'offerta sportiva del nostro Comune si rafforza ulteriormente grazie a questa importante partnership con Sport e Salute, con una palestra open air innovativa e attrezzata, adeguata alla domanda di sport che arriva dalla città, gratuita e senza eta?. ‘Sport nei parchi’ favorisce il diritto allo sport di tutti, principio che l’Amministrazione Comunale condivide appieno”.

“Abbiamo sposato l'iniziativa – fa eco l'assessore allo sport Marco Picarone – perché questo nuovo progetto contribuirà a incentivare ulteriormente lo splendido connubio di vita all'aria aperta e pratica sportiva a Baronissi”. Le attività, a ingresso gratuito per i partecipanti, si svolgono nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, con attività propedeutiche per l’attività sportiva dei bambini e attività di mobilità dolce per adulti.