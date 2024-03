Un incontro per la prevenzione contro il tumore al seno: "Insieme per la Vita" a Salerno

Iniziativa centrata sulla salute e la prevenzione a Salerno in programma per il prossimo 19 marzo. L'evento intitolato "Insieme per la Vita". Organizzato dall'Associazione "Noi in Rosa aps" in collaborazione con i Missionari Saveriani, si terrà dalle ore 17:30 in Via Frà Giacomo Acquaviva, 4.

L'iniziativa

La serata sarà dedicata alla prevenzione senologica, con visite gratuite offerte a tutti i partecipanti. Due figure professionali saranno al centro di questo sforzo: il dottor Iannace Carlo, specialista in senologia, e il dottor Prezioso Marco, biologo nutrizionista. L'obiettivo è di elevare la consapevolezza sull'importanza della diagnosi precoce e della corretta alimentazione per la salute del seno. I partecipanti sono invitati a portare con sé gli esami effettuati precedentemente, per poterli consultare durante le visite, che saranno erogate seguendo l'ordine di arrivo. Data la natura gratuita e la limitata disponibilità, è richiesta la prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata contattando la segreteria al numero 392 5304970 nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

L'evento rappresenta un'opportunità significativa per la comunità locale di accedere a servizi importanti in modo gratuito e facilitato, e si inserisce all'interno di una più ampia campagna di sensibilizzazione sulla salute delle donne.