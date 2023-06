"Benessere in amore: educazione alla salute alla salute all'IIS 'Vico - De Vivo’ di Agropoli

Si è tenuto il 1° giugno, presso l'aula magna dell'IIS 'Vico - De Vivo’ di Agropoli, il convegno "Benessere in amore - Sessualità responsabile e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili", evento conclusivo del Progetto PTOF "Educazione alla sostenibilità, alla salute e al benessere". Ai saluti della Prof.ssa Patrizia Coluzzi, prima collaboratrice della DS, Dott.ssa Teresa Pane, hanno fatto seguito l'intervento introduttivo della Prof.ssa Biancamaria Vecchio e quello della Prof.ssa Giuseppina Letteriello (referente d’Istituto), che ha presentato e coordinato i contributi dei presenti.

Sono intervenuti alla conferenza i referenti dell'ASL di Salerno, da anni impegnata, in partenariato con il 'Vico-De Vivo', nel percorso "Benessere in Amore": la Dott.ssa Marilyna Aloia, Direttore Sanitario DS70; la Dott.ssa Rosamaria Zampetti, Dirigente Respons. UOSD Promozione della Salute; la Dott.ssa Rosetta Cannalonga, Ginecologa, Referente Spazio Adolescenti e Progetto "Benessere in Amore"; la Dott.ssa Ursula Russo, Psicologa del Progetto “Benessere in Amore”; le ostetriche Rosita Lepre e Maria Fuoco.

Gli obiettivi

Il percorso in merito al quale si è relazionato ha previsto una serie di incontri, durante tutto l’anno scolastico 2022/2023, che hanno visto coinvolti gli allievi del terzo anno, destinatari di interventi formativi da parte dell'équipe dello Spazio Adolescenti DS70 dell'ASL, finalizzati alla promozione di una matura consapevolezza psico-relazionale e sessuale. I ragazzi una volta formati, hanno assunto il ruolo di "peer educator" ed hanno trasmesso le conoscenze apprese ai compagni delle classi seconde. Per la disseminazione finale delle attività svolte, gli alunni hanno realizzato un video che ha raccolto i momenti più significativi del loro percorso.