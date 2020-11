Centro Polifunzionale di Matierno, torna anche il medico di base

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dal 23 novembre, nel rispetto delle misure stabilite dai protocolli di sicurezza Covid-19 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, torna anche il medico di base nel Centro Polifunzionale di Matierno ospitato presso l'ex Scuola elementare del quartiere, dove sono già in corso le attività di cooperative e associazioni sociali per l'integrazione in favore dei giovani e dei cittadini di Matierno e delle zone collinari.

Nel rigoroso rispetto alle prescrizioni anti covid 19, dunque, da lunedì, c'è anche lo studio del medico di base che ne aveva fatto richiesta, al fine di garantire la continuità assistenziale dei residenti della zona. Costante, l'attenzione alla vicenda dell'Assessore alle Politiche sociali, Nino Savastano e del Consigliere comunale, Antonio Carbonaro sulla struttura riconosciuta da tutti come punto di riferimento per le attività del territorio, anche in questo delicata situazione di emergenza sanitaria.