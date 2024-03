"La Chirurgia Refrattiva 4.0": convegno presso l'Hotel Lloyd's Baia di Vietri

La Chirurgia Refrattiva 4.0: è questo il titolo del convegno che si terrà il 22 e il 23 marzo presso l'Hotel Lloyd's Baia di Vietri sul Mare, organizzato dal dottore Luigi Conti, anche Responsabile Scientifico dell'evento. Illustri relatori provenienti da ogni parte d'Italia, tra i massimi rappresentanti del settore, interazioni tra questi ultimi e la platea, tavole rotonde, dibattiti incentrati sulle nuove tecnologie diagnostiche applicate all'ottica fisiopatologica e temi specialistici di altissimi contenuti, renderanno i due giorni di lavori, una straordinaria occasione di confronto e di crescita professionale.

"Le nostre intenzioni sono proiettate sul voler soddisfare sempre più attentamente le esigenze dei pazienti e i loro bisogni- spiega il dottore Conti- Il Convegno in questione, sulla scia del grande successo dei precedenti, aggiunge, farà luce sulle possibilità che la oftalmologia offre a tutti coloro che per necessità o per volonta, vogliono migliorare la qualità visiva e la condizione della loro vita, senza l'utilizzo degli occhiali ed evitando quindi il disagio che ne deriva". Le tematiche affrontate nel convegno tra i piu prestigiosi in Italia, verteranno sui casi clinici relativi alle complicanze nella chirurgia refrattiva, sulle aberrazioni oculari, sulla correzione delle ametropie grazie all'impiego di laser sempre più performanti, sulla chirurgia refrattiva della cataratta, con uno sguardo dettagliato inoltre, sulll'uso dell'intelligenza artificiale in chirurgia refrattiva. La giornata di venerdì, dopo l'avvicendamento di tavole rotonde, di contenuti pratici e discussioni interattive, si concluderà con una importante Lectio Magistralis. E il sabato iùsono previsti anche 6 corsi didattici modulati da insigni personalità mediche.