Curiosità, si terrà a Salerno il congresso internazionale della Storia della Medicina

La Società Internazionale di Storia della Medicina ha scelto Salerno come sede per il prossimo congresso internazionale, in programma dall’8 al 12 ottobre 2024. Si tratta del quarantanovesimo congresso dal 1920 (la fondazione avvenne poi a Parigi nel 1921). Solo cinque di questi si sono tenuti in Italia, esattamente a Roma, Siena, Bologna, Bari e Padova.

La presentazione

In contemporanea, si terrà la XXIII edizione de Le Giornate della Scuola Medica Salernitana. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà lunedì 11 marzo alle 16 presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, alla presenza del presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo, i Consiglieri e, in collegamento video il past president italiano della Società Giorgio Zanchin di Padova e, dal Messico, l’attuale presidente Carlos Viesca Trevino.