"Le luci sulla Radiologia, Stato dell'Arte in Diagnostica per Immagini": il convegno al Ruggi

"Le luci sulla Radiologia, Stato dell'Arte in Diagnostica per Immagini": tutto pronto per la nuova edizione del convegno di Radiologia, che si terrà il 16 e il 17 dicembre, a partire dalle ore 8:45, presso l'Aula Scozia dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'evento, che ha come Responsabile Scientifico il dottore Mattia Carbone, Direttore della UOC di Radiologia del Ruggi, come Presidente del Corso, il dottore Renato Saponiero, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'Azienda Ospedaliera Salernitana e come Presidente Onorario, il professore Antonio Rotondo, già Ordinario di Radiodiagnostica dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', ha come obiettivo quello di porre in evidenza alcune emergenti problematiche cliniche, attraverso il confronto tra esperti del settore.

Il programma

Dopo i saluti iniziali del dottore Vittorio Miele, Presidente Nazionale SIRM, Direttore della SODC Radiodiagnostica di Emergenza Urgenza, e Direttore del Dipartimento dei Servizi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, e delle Autorità del Ruggi, molti saranno gli argomenti trattati, che spazieranno dall'oncologia alla senologia, dalla gastro-enterologia, all'urgenza pediatrica e vascolare, senza dimenticare un focus sulla patologia traumatica muscolo-scheletrica. Seguiranno sessioni cliniche di neuroradiologia, di imaging cardiaco, di patologie traumatiche di spalla, ginocchio e caviglia, con alcuni tra i maggiori esperti d'Italia, in Radiologia muscolo-scheletrica, e la sessione di casistica ragionata e casi quiz che chiuderà il convegno con il coinvolgimento di tutti i partecipanti. Particolare attenzione inoltre, sarà data alla rete Stroke, alle novità in Diagnostica per immagini in Oncologia, al tumore gastrico, a quello della prostata, tra le principali neoplasie che attualmente destano più attenzione, e alle patologie mammarie, con medici dell'Università di Roma e di Bari.