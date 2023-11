“Diabete un nuovo inizio", dibattito a Pellezzano nel ricordo di Alessandro Farina

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete e in ricordo del piccolo Alessandro Farina, domani (venerdì 17 novembre 2023), alle 10.30 presso il Centro Polifunzionale "Nicolas e Ilaria - Giovani +" in via Erori di Nassiryia alla frazione Coperchia di Pellezzano, con la partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano, si terrà l'incontro dal titolo “Diabete un nuovo inizio – I traguardi da raggiungere con la Legge 15 settembre 2023, n. 130”.

Il commento

"Sarà una giornata speciale - ha ricordato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che introdurrà i lavori con i saluti istituzionali - nel corso della quale intendo ringraziare, ancora una volta l’onorevole Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati grazie al quale è stata introdotta la Legge numero 130 istitutiva dello screening nazionale pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia per tutti i ragazzi da 0 a 17 anni. Lo ringrazio sin d'ora per aver accolto l'invito ad essere presente nella giornata di venerdì 17 novembre, dove terremo questo incontro per dibattere sulla legge appena approvata e sull'importanza della prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia".

I relatori

Dopo i saluti del primo cittadino, ci sarà un saluto da parte di Grazia Di Ruocco, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano e dell’avv. Federico Conte, già deputato. L'introduzione al dibattito è affidata a Paky Memoli, vice sindaco del Comune di Salerno e responsabile della Rete Diabetologica Asl Salerno. A seguire ci sarà l'intervento di Enza Mozzillo, ricercatore universitario del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - Sezione Pediatrica dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Le conclusioni del dibattuto saranno affidate all’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati e promotore della Legge numero 130 dello scorso 15 settembre. Nel corso dell’evento, chi vorrà, potrà sottoporsi alla misurazione della glicemia mediante digitopuntura.