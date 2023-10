Federazione Italiana Adoces: a Salerno si discute sulle donazioni e sui trapianti di cellule staminali emopoietiche

La Federazione Italiana Adoces all’Azienda Universitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona (alle 9.00 in Aula Scozia) presenterà inoltre “Bimbo dona papà dona”, progetto interdisciplinare che coinvolge i futuri padri che, insieme alla compagna, hanno scelto di donare il sangue cordonale: l’invito è quello di iscriversi al Registro e a far crescere la nuova famiglia nel valore del dono.

Il programma di reclutamento di donatori coinvolge molte figure professionali che, lavorando all’interno di una rete sinergica, collaborano al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare le donazioni. La sfida ora è far crescere anche il numero di donatori di cellule staminali emopoietiche iscritti al Registro Italiano Donatori IBMDR. I centri di arruolamento dei donatori si trovano negli ospedali Federico II di Napoli ed Avellino.