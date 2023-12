Iniziativa al Ruggi per la Giornata Mondiale HIV, la vicesindaca: "Informare, formare e prevenire"

Si è tenuta questa mattina presso l'ospedale Ruggi di Salerno, l'iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro l'HIV. A portare i saluti dell'amministrazione comunale, la vicesindaca nonchè assessora alle Pari Opportunità, Paky Memoli. "Dobbiamo fare informazione, formazione e soprattutto prevenzione, invitando tutti i ragazzi a fare il test in quanto è un atto di responsabilità, non solo verso se stessi ma anche verso gli altri. - ha esordito la vicesindaca- Conoscere il proprio stato di salute permette alle persone di prendersi cura di sè precocemente e di non arrecare danno ai propri partner. Abbiamo voluto ricordare anche chi non c'è più, chi ha combattuto una battaglia e l'ha persa ma sicuramente la ricerca farà ancora passi avanti per combattere questa malattia". Nel mondo si contano 9 milioni di persone affette da HIV che non hanno accesso alle cure.

Parla il Direttore della Cattedra di Malattie Infettive dell'Unisa, Pasquale Pagliano

L'intervento di Gianluigi Franci, professore di Microbiologia Clinica e responsabile della Diagnostica Avanzata sulle resistenze microbiche del Ruggi

L'intervento di Alfonso Masullo, responsabile U.O.C. di Malattie infettive