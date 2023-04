Al via la prima edizione del convegno "Incontri Pneumonologici Salernitani": ecco i partecipanti

Si terrà il 14 e il 15 aprile, presso il Mediterranea Hotel and Convention Center, la prima edizione del convegno "Incontri Pneumonologici Salernitani", organizzato dalla U.O.C. di Pneumologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno P.O. Giovanni Da Procida, diretta dal dottore Benedetto Maria Polverino.

Il convegno

L'evento, rivolto a 100 partecipanti tra Medici Chirurghi di tutte le specializzazioni, infermieri e farmacisti, è un'opportunità, un momento di crescita professionale, volto ad analizzare e a scrutare attraverso il continuo aggiornamento, le conoscenze e le evoluzioni della Pneumologia, dando la possibilità soprattutto ai giovani medici di accedere a tali nozioni. Negli ultimi anni infatti, la disciplina Pneumonologica, ha subito profondi cambiamenti, causati da un mutamento repentino dello scenario globale epidemiologico, e di conseguenza, si è reso necessario un approccio interventistico più immediato e diretto, utilizzando nuove metodologie e rinnovate acquisizioni diagnostiche e terapeutiche. Il convegno in questione si avvale della partecipazione di relatori e convegnisti di consolidata esperienza, che si avvicenderanno in un programma scientifico diviso in: Area della Infettivologia, Area della Ostruzione delle Vie Aeree, Area della Intensivistica, e Area della Oncologia Polmonare, precedute da un dibattito sul Ruolo della Pneumologia Universitaria e la relativa sinergia con le strutture ospedaliere e territoriali.

I partecipanti

Il 14 aprile, i lavori avranno inizio alle ore 14, con il saluto delle Autorità presenti: Vincenzo D'Amato - Direttore Generale dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Emilia Anna Vozzella - Direttrice Sanitaria dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Walter Longanella - Direttore Medico di Presidio dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Gennaro Sosto - Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale di Salerno, Giovanni D'Angelo - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Salerno, Alessandro Vatrella - Presidente Regionale Campania SIP/IRS.