Ospedale Ruggi, eseguito intervento cardiaco innovativo: salvata paziente 70enne

Intervento all'avanguardia presso il reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Ruggi di Salerno, diretto dal professore Enrico Coscioni, in collaborazione con la divisione di Emodinamica, diretta dal dottor Cesare Baldi. Per la prima volta in Campania è stato praticato un trattamento innovativo e futuristico, già validato dalla comunità scientifica internazionale, per la cura di una patologia cardiaca altrimenti gravata da mortalità chirurgica elevatissima.

L'intervento

La paziente è una donna ultrasettantenne, fragile già sottoposta ad intervento cardiochirurgico anni addietro e portatrice di una protesi valvolare mitralica drammaticamente degenerata. Le equipe coinvolte hanno curato la paziente impiantando una nuova valvola all'interno di quella degenerata senza alcuna incisione. L'intervento è durato poco più di un'ora e la paziente è stata risvegliata immediatamente al termine della procedura. Un risultato eccezionale con tempi rapidissimi ed una degenza post operatoria breve, che lascia ben sperare per il futuro della sanità campana.