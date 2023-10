Salute, all'ospedale Ruggi l'open day dedicato alla menopausa

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, in programma perr il 18 ottobre, l'Azienda Ospedialera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, aderirà all'(h)Open Day sulla Menopausa, promosso dalla Fondazione Onda, in qualità di ospedale con il Bollino Rosa.

L'iniziativa

Obiettivo dell'iniziativa, é offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile sulla menopausa, e sensibilizzare le donne sui cambiamenti e i disturbi che la accompagnano, per migliorare la loro condizione e prevenenire o ridurre le complicanze a medio e lungo termine. Presso il Ruggi, 18 ottobre, saranno tre gli eventi gratuiti, il primo è uno sportello telefonico nei reparti di Reumatologia e Medicina Interna, dove la dottoressa Gabriella Loi, sarà a disposizione degli utenti, dalle ore 10 alle ore 13, al numero ?089672336?. Il secondo appuntamento è presso la Uoc Ostetricia e Ginecologia, dove dalle ore 9 alle 14, la dottoressa Emilia Salzano, eseguirà visite ginecologiche ed ecografie transvaginali, previa prenotazione dalle ore 9 alle ore 13 di domani, allo ?089 6720799 (Ambulatorio di Ginecologia Corpi C, D, primo piano). Inoltre, presso la Uoc Psichiatria Universitaria (Ambulatorio Psichiatria c/o Palazzina Amministrativa piano terra, stanza 5) il dottore Gianfranco Del Buono, eseguirà visite psichiatriche dalle ore 9 alle ore 13 del 18 ottobre, previa prenotazione telefonica allo ?089 672703?.