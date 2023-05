Nel team scientifico Ortoromi, gli studi di biologi e nutrizionisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La nota realtà ortofrutticola presenta nuovi estratti più Probiotico e più Sali Minerali, dando spazio a frutta di prima scelta, privi di conservanti e zuccheri aggiunti. A giugno arrivano sul mercato due novità della cooperativa agricola OrtoRomi, sviluppate con l’aiuto di autorevoli esperti della nutrizione: gli estratti più Probiotico e più Sali Minerali. Preparati con frutta di prima scelta estratta a freddo e privi di coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti, i nuovi estratti – prodotti dall’azienda che ha sede a Bellizzi, in provincia di Salerno – sono arricchiti con sostanze utili al corretto funzionamento dell’organismo. L’Estratto più Probiotico è stato pensato per favorire l’equilibrio intestinale e rafforzare le difese immunitarie. Dal gusto dolce e delicato, contiene mela, banana e guava rosa, oltre che farina di avena: tutti ingredienti che contengono preziose ?bre prebiotiche e probiotico. In particolare, l’estratto contiene 1 miliardo di cellule vive, tra cui l’importante probiotico BC30.

L’Estratto più Sali Minerali, invece, rafforza il sistema immunitario e combatte la stanchezza. Piacevolmente rinfrescante e leggero, contiene mela, arancia, kiwi giallo, limone e zenzero e si avvale dell’aggiunta di due sali minerali virtuosi: magnesio e zinco, che riducono l’affaticamento e contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. Gli Estratti più OrtoRomi sono inoltre confezionati in bottigliette realizzate con plastica riciclata e 100% riciclabile: possono restare fuori dal frigo fino a 4 ore. "L’Estratto più Probiotico e più Sali minerali OrtoRomi sono particolarmente utili per chi voglia prendersi cura del proprio intestino e sostenere le proprie difese immunitarie – ha spiegato Martina Donegani, la nota biologa nutrizionista e divulgatrice, con studi in California – Consumati regolarmente, aiutano a mantenere sana e in equilibrio la flora intestinale e a remineralizzare e a reidratare il fisico dopo la pratica sportiva. Questo apporta benefici anche alla salute mentale; basti pensare che il 90% della serotonina, l’ormone della serenità, viene prodotto proprio dall’intestino".