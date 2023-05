Ginecologia, nuova tecnica chirurgica mininvasiva e senza cicatrici alla Villa del Sole: parla la prima paziente

Dopo il completamento del trasferimento dei locali della Villa del Sole a Fratte, riprende a pieno ritmo anche l'attività di Ginecologia. Ed è proprio presso la Clinica del Sole, che è stata attuata l'innovativa tecnica chirurgica mininvasiva e senza cicatrici voluta e dal dottor Antonio Fasolino, già Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia al Ruggi ed attualmente professionista presso la Clinica del gruppo Neuromed. Si tratta della "vNOTES" (vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery): la nuova tecnica abbina l’accesso naturale vaginale ad una visione endoscopica con tempi di ripresa più rapidi, garantendo di eseguire interventi endoscopici senza incisioni sull’addome. L’uso dell’accesso vaginale per interventi ginecologici, con la vNOTES, conta su una visione più ampia grazie all’uso della telecamera endoscopica, per ottenere un intervento a ridotto impatto, con degenze più brevi e un recupero rapidissimo.

"Mi rivolsi al dottor Fasolino per via di un prolasso uterino e vescicale - racconta la salernitana 48enne A.P. - Devo dire che grazie alla "vNOTES" sono stata dimessa nel giro di due giorni e non ho alcuna cicatrice: non ho avuto nessun dolore e nessun punto da rimuovere. Ringrazio tantissimo il dottor Fasolino e tutta la equipe che hanno reso rapido ed efficace un intervento che, con tecniche diverse, mi avrebbe probabilmente arrecato fastidi importanti e certamente un taglio. Lo consiglio a chiunque abbia il problema che ho avuto io". La "vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery", dunque, consente l'assenza di dolore post operatorio, con la ripresa veloce delle abitudini quotidiane, l'assenza di cicatrici addominali, nonchè la dimissione rapida e l'immediata ripresa delle funzioni dell'organismo: un vero passo in avanti importante, per la Medicina del nostro territorio.