Curiosità, impiantato un pacemaker sul cuore di una nonnina di 101 anni a Polla

Raro intervento all'ospedale "Luigi Curto" di Polla: l'équipe del dottor Silvio Saponara, direttore dell'Uoc di Cardiologia, ha impiantato un pacemaker sul cuore di una donna di Roccadaspide, di 101 anni. L'anziana è in via di dimissioni poiché l'intervento prevede un breve periodo di recupero. Nonostante l’età avanzata della paziente, Saponara ha specificato che interventi simili sono stati eseguiti con successo già da diversi anni a Polla: l'ospedale rappresenta un riferimento sanitario importante non solo per il Vallo di Diano, ma anche per la Basilicata.