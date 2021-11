Ospedale di Pagani, l'AILMAG dona uno strumento per la fototerapia a Led Therapy

L’Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli (AILMAG), attiva per la salvaguardia della salute e nel sostegno alla prevenzione, è scesa in campo per dare un contributo per salvare almeno una vita in più.

L'iniziativa

L’iniziativa di sensibilizzazione, "Più salute è più gusto", realizzata tra fine 2020 e i primi giorni del 2021 ha dato la possibilità di attivare una campagna raccolta fondi il cui ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di uno strumento diagnostico per la fototerapia a LED Therapy, attrezzatura molto utile per esami diagnostici inerenti la prevenzione del melanoma.

Lo strumento

Tale strumento è stato destinato all’ospedale di Pagani, reparto dermatologia. "Un particolare ringraziamento - si legge in una nota - va alla dottoressa Uzzauto e a tutti i medici della struttura sanitaria per il sostegno volontaristico nelle iniziative di screening gratuiti realizzati da AILMAG"

La consegna si terrà martedì 30 novembre ore 12,30 presso l'aula magna dell'Ospedale A. Tortora di Pagani, situata al quinto piano, alla presenza dei Dott. Maria Teresa Uzzato, Raffaella Manzo, Giuseppe Vozza e Giuseppe Trotta e del direttore sanitario Dott. Salucci, oltre che del Presidente dell'Associazione Dott.ssa Lidia Francesca Oliva.

L’appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli (AILMAG), si è svolto on line con una campagna founding digitale, causa della pandemia, ed era raggiungibile attraverso la pagina https://www.ailmag.it/piu-salute-e-piu-gusto-per-un-natale-solidale

Le edizioni passate del format “Più salute è più gusto” per avvicinare le persone alla prevenzione a partire dal prendersi cura della propria salute attraverso una corretta alimentazione:

Gli appuntamenti

3 gennaio 2020 – tombolata con cena solidale- fondi assegnati per acquisto Dermatoscopio per il presidio ospedaliero A. Tortora di Pagani.

27 giugno 2019 – convegno con cena solidale con protagonista la Nocciola di Giffoni IGP.

22 marzo 2018 – convegno in partnership con l’Istituto alberghiero di Nocera inferiore, IPSSEOA “Domenico Rea” e rassegna vetrina di prodotti autoctoni – fondi assegnati per assegno di ricerca a favore del Dipartimento di Medicina dell’Università degli studi di Salerno

Le iniziative del format “Più salute e più gusto” coniugano due degli obiettivi della missione associativa, la salvaguardia della salute attraverso un aiuto concreto a chi è in prima linea per difendere la salute di tutti e la sensibilizzazione sul tema di una sana alimentazione, stimolando il consumo di prodotti naturali e locali.

Un ringraziamento sincero va all’azienda Systems and Medical Tecnologies di Baronissi (SA), e all’azienda agricola Apidol di Sarno partner tecnici e sostenitori della raccolta fondi realizzata.