“Psioriasi? Affrontiamola insieme”: screening gratuito all’ospedale di Cava

Si terrà il 13 marzo, presso l'U.O.C. di Dermatologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo, di Cava de'Tirreni, diretto dal dottore Carlo Marino, si svolgerà lo screening gratuito per chi soffre di malattia psoriasica. Le visite dermatologiche, che si effettueranno dalle 13 alle 17, rientrano nell'ambito della Campagna "Psoriasi? Affrontiamola insieme", promossa da Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) che garantisce sostegno e psicoterapia, è riferimento per circa due milioni di persone ed è realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie. Obiettivo della giornata è quello di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri di riferimento per facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta della malattia.

I commenti

"Lo screening è uno strumento di prevenzione" dichiara Valeria Corazza, presidente APIAFCO, che attraverso parere medico specialistico, garantisce diagnosi e cura particolarmente efficace."Oggi, le armi a disposizione contro la psoriasi ci consentono di gestire i nostri pazienti in maniera molto soddisfacente" spiega invece la Professoressa e Dermatologa Serena Lembo, della Dermatologia di Cava, aggiungendo che "la consapevolezza della criticità della patologia, incontra l'efficacia e l'ottima tollerabilità delle cure più innovative. La Direzione Strategica del Ruggi, è ben lieta di accogliere e sostenere tali iniziative volte alla prevenzione e al benessere dei pazienti colpiti da determinate patologie che diagnosticate con tempestività e con le idonee cure, elargite da specialisti del settore, possono migliorare la qualità di vita degli assistiti".

Le info

La prenotazione è obbligatoria contattando il centralino dedicato, al numero 3457686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.