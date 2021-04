Taxi gratis anche per chi dona il sangue: domani l'iniziativa a Salerno

Dona il sangue e viaggia gratis in taxi. Nella giornata di domani, l'associazione "Tutti taxi per amore-OdV", insieme ai tassisti di 19 città italiane, quali Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Genova, Trieste, Mestre, Firenze, Livorno, Sassari, Cagliari, Salerno, Bari, Brindisi, Lecce, Messina, Catania e Trapani, promuoveranno "L'albero del sangue non esiste"

L'iniziativa

I donatori e gli aspiranti donatori possono chiamare il numero 346.800.4680 (le info sono anche nella locandina in basso) per prenotare il taxi che li accompagnerà al centro trasfusionale della loro città. "Tutti taxi per amore-OdV", ha raccolto la richiesta della United (unione nazionale italiana talassemici e drepanocitici). “Il 70-75% della terapia è a tutt’oggi l’unica cura immediata per noi emofiliaci nonostante le terapie alternative.” Spiega Raffaele Vindigni presidente della United. “E’ il contributo dei tassisti italiani per la tutela degli emofiliaci e del costante fabbisogno di sangue nei presidi ospedalieri – afferma Massimiliano Antonello responsabile donazioni sangue Tutti taxi per amore-OdV.

