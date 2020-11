Covid-19 a Roccapiemonte: sanificazione gratuita per le persone colpite dal virus

Roccapiemonte attiva un servizio gratuito di sanificazione per le persone affette da Covid-19. Il sindaco Carmine Pagano e l’Amministratore unico della società Impre-Sud srl, in stretta collaborazione, dunque, rivolgono il servizio agli ambienti residenziali delle persone colpite dal virus Covid-19.

“Continua il nostro impegno a favore dei soggetti più deboli di Roccapiemonte e per coloro che sono colpiti da questo maledetto virus grazie alla sinergia con Impre-Sud parte questo servizio assolutamente gratuito per i cittadini. Un ulteriore gesto che abbiamo voluto rivolgere alla gente di Roccapiemonte. In questi giorni abbiamo riattivato la Spesa Sospesa, non si sono mai fermati i servizi Pronto Spesa e Pronto Farmaco, i volontari della Protezione Civile e gli addetti della Croce Rossa e di tutte le altre associazioni forniscono come sempre uno straordinario contributo.

Questa Amministrazione, che mi onoro di guidare, sta cercando di porre massima attenzione ai bisogni della popolazione specie in questo periodo storico così complicato. Lo ripeto ancora una volta, ognuno per le proprie responsabilità può fare tanto affinché, tutti insieme, si riesca a vincere questa battaglia contro il Covid”.