Asl di Salerno: attivati gli screening oncologici del colon retto e della cervice uterina in 4 comuni

Sono stati attivati presso il Distretto 61, ad Angri, a Corbara, a Sant’Egidio e a Scafati dell’Asl Salerno, gli screening oncologici della cervice uterina (referente aziendale dr Michele Cantelmi) e del colon retto (referente aziendale dr Riccardo Marmo) del programma promosso dalla Regione Campania “Mi Voglio Bene”, che sostiene la prevenzione offrendo un’assistenza diagnostica tempestiva, specializzata, gratuita ed accessibile a tutti quelli che vogliono aderire. Lo screening è una attività di prevenzione rivolta alla popolazione in una fascia di età ritenuta a rischio di sviluppare una determinata patologia che ha lo scopo di diagnosticare precocemente una malattia quando non presenta ancora sintomi e di conseguenza ridurre la mortalità dovuta all’evolversi di alcuni tipi di tumore. Gli screening sono prestazioni gratuite e non occorre la prescrizione del medico di medicina generale.

Screening cervice uterina

Il test impiegato nello screening per il cancro del collo dell’utero è il Pap-test che è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, con cadenza triennale. Il Pap-Test è in grado di evidenziare se esistono lesioni pre-tumorali o tumorali del collo dell'utero. Si esegue prelevando con una spatola e uno spazzolino un piccolo campione di cellule che viene strisciato, fissato su un vetrino e poi inviato in laboratorio per essere analizzato al microscopio. E' un esame semplice, non doloroso e dura solo pochi minuti. Si effettua presso il Consultorio familiare ( responsabile dottor Michele Cantelmi) nelle sedi:

Angri: via De Goti ex Fondo Rosa

Lunedi, Martedi’e Venerdi dalle 9:00 alle 12:00 Lunedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00

Corbara : Piazza Diaz

Martedi dalle 9:00 alle 12:00 e mercoledi ( tranne il terzo del mese) dalle 9:00 alle 12:00

Scafati: via Passanti, 2 (ospedale vecchio)

Lunedi, Mercoledì e Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e Mercoledì 15:00 alle 18:00

Per info e prenotazioni 081535 6583 0815356535 081 5356238 3384914851 - screening.cervice@aslsalerno.it

Screening Colon Retto

Lo screening del colon retto si rivolge a uomini e donne in età compresa tra 50 e 74 anni. Il test di screening utilizzato è il test del sangue occulto nelle feci, eseguito ogni 2 anni. L’esame si effettua raccogliendo con la spatolina contenuta in un Kit (distribuito gratuitamente nelle nostre sedi) una piccola quantità di feci che viene poi inserita nella provetta, che poi verrà riconsegnata nei nostri due punti raccolta. E’ possibile partecipare allo screening per il ritiro e la riconsegna del kit recandosi a Sant’Egidio del Monte Albino presso il centro vaccinale Piazza Aniello Califano: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 (referente dott.ssa Anna De Vivo 0815356253) a Scafati presso l’Ambulatorio Infermieristico terzo piano (Ospedale vecchio) via Passanti, 2 dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 13 (referente dottor Domenico Esposito 0815356619).

Il Distretto Sanitario è un “organo di tutela” e di “promozione” della salute della popolazione e quindi fulcro principale di tutte le attività di prevenzione della salute perché assicura una risposta unitaria coordinata e continuativa ai bisogni di salute della popolazione. In caso di esito positivo sarà assicurato ad ogni paziente un percorso di accompagnamento e di counseling per gli ulteriori esami di approfondimento diagnostico e di

cura.