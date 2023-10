Psoriasi e dermatite atopica: due campagne di screening gratuiti a Pagani

Fanno tappa a Pagani, due campagne nazionali di screening, per promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti che soffrono di psoriasi e di dermatite atopica attraverso appuntamenti gratuiti su prenotazione con lo scopo di aiutarli nella diagnosi e nella corretta gestione della malattia. I medici dermatologi della U.O.C. Dermatologia generale del Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Pagani, diretta dalla Dottoressa Maria Teresa Uzzauto, saranno a disposizione per appuntamenti gratuiti su prenotazione. I consulti dermatologici sono esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ecco il calendario e le modalità di prenotazione

-Sabato 4 Novembre le visite dedicate ai pazienti che soffrono di dermatitea atopica con “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”, in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica).

PRENOTAZIONI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,00 CHIAMANDO IL NUMERO 02 82900620

-Sabato 11 Novembre sarà la volta delle visite dedicate a chi presenta problematiche di psoriasi con la campagna “Psoriasi? Informarsi è curarsi” promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza).

PRENOTAZIONI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 16,00 CHIAMANDO IL NUMERO 345 7686815

“La psoriasi e la dermatite atopica costituiscono le principali malattie infiammatorie croniche della pelle. Essndo patologie che spesso coinvolgono parti visibili del corpo, l’impatto sulla qualità della vita dei pazienti affetti è elevato con ricadute sulla vita personale e sociale - spiega la Dottoressa Maria Teresa Uzzauto - Oggi sono disponibili diverse alternative terapeutiche, la cui scelta varia in base alla gravità e alle esigenze dei pazienti. La visita dermatologica specialistica è il primo passo per una diagnosi corretta e per scegliere la terapia migliore e gli open day nascono proprio con questo scopo”.

Le campagne di screening sono realizzate grazie al contributo incondizionato di AbbVie.