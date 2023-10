Terapia ormonale sostitutiva: dibattito alla “Villa del Sole” di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella Casa di Cura Villa del Sole di Salerno una giornata formativa e informativa dal titolo ‘Terapia Ormonale Sostitutiva tra vecchie e nuove linee guida: l’importanza di iniziare al momento giusto’. Promosso in collaborazione con Theramex, l’incontro si terrà giovedì 12 ottobre 2023, a partire dalle ore 16, presso l’Aula multisciplinare della Casa di Cura Villa del Sole in Via dei Greci, 1, Salerno. Responsabile scientifico dell’incontro il professor Marco Gambacciani, moderatori i dottori Roberto Iovieno, Iole Vuolo e Antonio Fasolino. I saluti saranno affidati al Presidente del CdA Nicola Cantone e al Direttore Sanitario della Casa di Cura Giovanni Ricco.Questo incontro, grazie alla presenza di esperti nel settore della terapia ormonale in menopausa, ha lo scopo di discutere di tutte le attuali possibilità terapeutiche che il ginecologo si trova quotidianamente a discutere con le proprie pazienti. La maggior parte delle donne in menopausa soffre di sintomi che influiscono negativamente sulla qualità di vita, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Spesso questo si traduce in forte disagio nella vita di coppia e nella relazioni sociali, nonché in problemi di salute che vanno da problematiche più semplici come insonnia, sudorazioni profuse e cambiamenti del peso corporeo a patologie più gravi come la sindrome genito urinaria, osteoporosi, problemi cardiovascolari e cerebrali.Questo incontro è rivolto infatti non solo al ginecologo ma anche a cardiologi, senologi e oncologi per un approccio multidisciplinare volto a migliorare la salute delle donne! È possibile vedere tutte le informazioni dell’attività della Villa del Sole visitando il sito www.villadelsole.org oppure visitando la pagina FB Villa del Sole – Salerno.