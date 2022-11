“Il diabete e il cuore: dalla diagnosi alle procedure di monitoraggio”: screening gratuito a Fisciano

Si terrà il 27 novembre, dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede dell’associazione di volontariato “La Solidarietà”, in piazza La Solidarietà a Lancusi di Fisciano, una giornata di screening gratuito del diabete e del cuore dal titolo “Il diabete e il cuore: dalla diagnosi alle procedure di monitoraggio”. L'iniziativa è organizzata dal “Lions Club Salerno Hippocratica Civitas” presieduto da Carlo Sabbarese, con il patrocinio del Comune di Fisciano e con la collaborazione e il supporto tecnico dei volontari del sodalizio presieduto da Alfonso Sessa.

Il programma

I medici Liberata Ricciardi, Francesco Guarino e Rosario Pacifico effettueranno la misurazione della glicemia e visite cardiologiche cin ECG, abbinato a un questionario del rischio di diabete da sottoporre a ciascun paziente che desidera sottoporsi a questa consulenza effettuata in forma del tutto gratuita. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – hanno detto i presidenti del Lions Club di Salerno Sabbarese e de “La Solidarietà” Sessa – si tratta di una giornata di prevenzione nella quale verranno effettuate visite gratuite da parte di alcuni medici, che ringraziamo per la cortese disponibilità messa in campo per favorire la buona riuscita dell’iniziativa. Una prevenzione accurata su questo particolare settore medico-sanitario non solo riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ma consente anche un risparmio in termini economici sul sistema nazionale sanitario, che spesso risulta sovraccaricato non fornendo la dovuta assistenza richiesta dalla cittadinanza”. La giornata di sensibilizzazione è stata organizzata anche con il supporto del coordinatore del distretto Lions 108 Ya dott.ssa Paola Capobianco e dalla responsabile della VI Circoscrizione dei Lions Rosaria Greco.