"Insieme per la vita": nuovo appuntamento con le visite senologiche gratuite a Salerno

Si terrà il 21 giugno, alle 17.30, presso i Missionari Saveriani di via Fra Giacomo Acquaviva, "Insieme per la vita", l'iniziativa di prevenzione messa in campo dall'associazione Noi in Rosa.

L'appuntamento

Il senologo Carlo Iannace, infatti, visiterà tutte le pazienti gratuitamente. Per prenotare, è possibile contattare il 3925304970, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.