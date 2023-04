Workshop di chirurgia fetale e neonatale a Cava, Polichetti: "Importante momento di confronto e studio"

E' in programma per venerdì 21 aprile, dalle ore 9 alle 13, presso l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, un Workshop di chirurgia fetale e neonatale, organizzato dall'equipe medica del dottore Mario Polichetti, primario del reparto di Gravidanza a rischio dell'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, in collaborazione con il dottore Leonardo Caforio, responsabile dell'Unità Operativa di Medicina e Chirurgia Fetale e Perinatal presso l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.

Il commento

"Il workshop sarà un importante momento di confronto tra i nostri due gruppi di lavoro - dichiara il dottore Polichetti a Salernotoday - ma anche l'occasione per approfondire la ricerca e lo studio relativi alla chirurgia fetale e neonatale. Sarà un modo, inoltre, per rafforzare la sinergia tra le nostre equipe".