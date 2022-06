Tiffany raddoppia e approda a Salerno: apre i battenti il nuovo bar-pasticceria artigianale

Dopo quasi nove anni dalla prima apertura a S.Antonio di Pontecagnano, il bar Tiffany raddoppia e apre i battenti anche a Salerno in via Memoli, a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria. Non solo caffè e beverage, ma anche deliziosi prodotti di pasticceria artigianale, dunque, si preparano a far leccare i baffi ai buongustai.

La curiosità

A destare curiosità tra i primi ospiti, il piccolo telecomando presente su ogni tavolino, per chiamare il cameriere o chiedere il conto con un semplice "click". "Tutto qui è artigianale - ha assicurato lo staff del nuovo locale - Oltre ai prodotti, persino il design e l'arredo del bar sono stati realizzati ad hoc per noi". E per la clientela non ci sono solo dolci: a breve, da Tiffany sarà possile degustare infatti anche bontà salate e piatti pronti.

L'opportunità di lavoro

"Stiamo completando la squadra: cerchiamo in particolare un pasticciere e un rosticciere", aggiunge il titolare. Chiunque fosse interessato ad entrar a far parte della famiglia del Tiffany, può presentarsi direttamente al locale di via Memoli o inviare il curriculum via mail: Tiffanycaffe@virgilio.it