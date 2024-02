Presentata la Guida di Identità Golose dedicata alle Pizzerie d’Autore: c'è anche Madia di Salerno

La pizzeria Madia di Salerno ha ottenuto un importante riconoscimento grazie alla sua inclusione nella prestigiosa Guida di Identità Golose dedicata alle Pizzerie e Cocktail Bar d’Autore. Questo avvenimento segna un ulteriore passo nella crescita e nel successo di Madia, dimostrando l'alta qualità del suo lavoro nel settore della ristorazione d'autore. La guida, presentata il 26 febbraio a Milano da Claudio Ceroni e Paolo Marchi, è nota per la sua accurata selezione di locali che si distinguono per innovazione e qualità, e vede la collaborazione di Marchi, famoso anche per le sue rubriche enogastronomiche in televisione.

La guida

Identità Golose è da tempo considerata una fonte autorevole nel mondo della critica enogastronomica, valorizzando quei luoghi che pongono passione e vocazione al centro della loro offerta culinaria. L'inclusione di Madia in questa guida rappresenta non solo un traguardo per il team della pizzeria ma anche un motivo di orgoglio per la città di Salerno, mettendo in luce le eccellenze gastronomiche del territorio. Madia si distingue per la sua capacità di esaltare la cultura culinaria locale attraverso le sue pizze, mantenendo vive le tradizioni pur esplorando nuovi orizzonti gastronomici. Questo approccio permette di offrire esperienze sensoriali uniche, contribuendo a far apprezzare la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano.