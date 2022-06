"L'estate in bocca": new entry da gustare per la bella stagione da Vincenzo Mansi

Non smette mai di sorprendere, Vincenzo Mansi che, con l'arrivo del caldo e della bella stagione, sforna una nuova fragrante pizza d'autore. L’estate in bocca: questo il nome scelto per l'ultima specialità della pizzeria di via Bello, tra Pastena e Torrione.

Curiosità

"In cottura Piennolo del Vesuvio e datterino giallo cotti a vapore. In uscita fior di latte fresco a fette, perline di bufala, olive denocciolate alla ischitana, basilico e olio Evo": questi gli ingredienti scelti dal maestro della pizza per soddisfare i palati dei buongustai. Da assaggiare.