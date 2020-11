Pizza a pranzo: al via le domeniche con Mansi

Al via, le domeniche con Mansi: a pranzo, nell'elegante locale a Torrione, in via Vincenzo Bello, sarà possibile assaporare un menù degustazione ideato da Vincenzo Mansi. A caratterizzare la bontà dei piatti, l'impasto tradizionale con le sue 48 ore di lievitazione, quello semi-integrale, ricco di fibre multivitaminico, l'impasto di farina di riso di venere, con antiossidanti e, per finire, l'impasto di farina di castegne con minerali e vitamina C. Ogni domenica, a pranzo, dunque, tante novità di pizze: 50 i posti disponibili.

Seconde le ultime disposizioni i posti a sedere saranno massimo di 4 persone per tavolo. Se invece i prenotati sono conviventi non ci sarà nessun vincolo. Obbligatoria la prenotazione ai seguenti recapiti:089722149 / 3510222289

ARRIVO ORE 12:45

START ORE 13:00