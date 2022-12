Cucina/bistrot e vendita di prodotti ittici: boom di presenze all'inaugurazione di “Delfino Battista” a Salerno

Grande partecipazione, questa sera, in Piazza Portanova a Salerno, per l’apertura dell’attività commerciale “Delfino Battista”, famosa azienda di prodotti ittici di Cetara con punto vendita anche a Vietri. A differenza degli altri store, oltre alla vendita dei prodotti, è presente una parte di cucina/bistrot con servizio al tavolo per degustazioni/apertivi ecc...

La curiosità

All’inaugurazione - per sottolineare la grande sinergia con aziende e realtà del territorio - non è mancata una degustazione di vini delle cantine Urciuolo e il catering a cura di Medyn che ha proposto, tra le pietanze, anche piatti a base di basta del pastificio artigianale beneventano Ventigrani. Non è mancato Caffè Motta con un coffee corner a cura del coffee specialist Guido Cavagnuolo che ha servito caffè tradizionale in cuccuma napoletana

La storia dell'esercizio

Nata nel 1950, Delfino Battista ad oggi esporta in tutto il mondo: numerosi gli stabilimenti di produzione, anche se la sede legale dell’azienda è rimasta a Cetara. Il legame tra la lavorazione delle alici e Cetara viene da molto lontano e, oggi come ieri, continua grazie ai figli del fondatore, il signor Pasquale Battista che, con immutata passione, lavorano le alici secondo i precetti della tradizione.