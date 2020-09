A2 del Mediterraneo, ambulanza con paziente prende fuoco ad Atena Lucana

Momenti di tensione, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’ambulanza del 118 è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

I soccorsi

Il mezzo era in movimento e stava trasportando anche un paziente. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo insieme agli agenti della Polizia Stradale, mentre un secondo mezzo di soccorso ha preso in affidamento il paziente. L’ambulanza è stata recuperata dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.