Eboli, 153mila euro per l'attivazione di nuovi posti negli asili nido

153mila euro a favore del Comune di Eboli per l'aumento dei posti disponibili negli asili nido del territorio ed oltre 30mila euro per il potenziamento del servizio di trasporto per gli studenti con disabilità.

Il finanziamento

È quanto stabilisce dal decreto di ripartizione dei fondi volti ad incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni (LEP) è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda invece il potenziamento del servizio di trasporto per gli studenti con disabilità sono giunti al Comune di Eboli 31mila euro.